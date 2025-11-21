Schoeller-Bleckmann Aktie

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

Lukrative Schoeller-Bleckmann-Investition? 21.11.2025 10:04:50

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Schoeller-Bleckmann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.11.2015 wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53,69 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 186,254 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 907,80 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 20.11.2025 auf 26,35 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,92 Prozent verringert.

Insgesamt war Schoeller-Bleckmann zuletzt 442,05 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

