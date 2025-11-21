Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lukrative Schoeller-Bleckmann-Investition?
|
21.11.2025 10:04:50
ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren verloren
Am 21.11.2015 wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53,69 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 186,254 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 907,80 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 20.11.2025 auf 26,35 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,92 Prozent verringert.
Insgesamt war Schoeller-Bleckmann zuletzt 442,05 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Schoeller-Bleckmann
|26,60
|0,95%
