ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Schoeller-Bleckmann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.11.2015 wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53,69 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 186,254 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 907,80 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 20.11.2025 auf 26,35 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,92 Prozent verringert.

Insgesamt war Schoeller-Bleckmann zuletzt 442,05 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at