|Wiener Börse-Handel im Blick
|
24.11.2025 17:59:10
Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen
Letztendlich kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,99 Prozent auf 2 431,72 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,133 Prozent auf 2 387,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2 384,30 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 2 435,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 387,47 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 2 331,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 392,76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 761,01 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 33,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 7,24 Prozent auf 28,90 EUR), Wienerberger (+ 5,82 Prozent auf 29,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,41 Prozent auf 28,25 EUR), voestalpine (+ 5,02 Prozent auf 36,00 EUR) und STRABAG SE (+ 4,40 Prozent auf 76,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-3,77 Prozent auf 6,12 EUR), Marinomed Biotech (-1,51 Prozent auf 19,60 EUR), ZUMTOBEL (-1,37 Prozent auf 3,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,13 Prozent auf 26,20 EUR) und Frequentis (-0,94 Prozent auf 63,40 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 572 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,75 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
