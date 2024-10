Freundlicher Handel: ATX mit Zuschlägen

Das macht der ATX am Nachmittag.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,71 Prozent auf 3 636,81 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 116,293 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 610,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 611,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 595,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 643,59 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,609 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 604,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, lag der ATX bei 3 677,82 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2023, einen Stand von 3 105,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,59 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 3,23 Prozent auf 20,44 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,75 Prozent auf 20,20 EUR), Lenzing (+ 2,25 Prozent auf 34,05 EUR), Vienna Insurance (+ 1,32 Prozent auf 30,70 EUR) und BAWAG (+ 1,21 Prozent auf 70,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-1,08 Prozent auf 18,30 EUR), Andritz (-0,33 Prozent auf 60,85 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,45 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,12 Prozent auf 16,72 EUR) und Wienerberger (+ 0,22 Prozent auf 27,92 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 257 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 26,577 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at