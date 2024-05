Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Um 09:12 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,27 Prozent auf 1 792,48 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,034 Prozent auf 1 788,24 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 800,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 788,03 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 777,48 Punkten. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 1 736,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 643,24 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,58 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit OMV (+ 3,30 Prozent auf 45,02 EUR), Palfinger (+ 1,16 Prozent auf 21,75 EUR), Semperit (+ 0,86 Prozent auf 11,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,76 Prozent auf 46,25 EUR) und Telekom Austria (+ 0,37 Prozent auf 8,05 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-4,78 Prozent auf 16,95 EUR), ZUMTOBEL (-0,99 Prozent auf 5,98 EUR), STRABAG SE (-0,86 Prozent auf 40,30 EUR), Raiffeisen (-0,66 Prozent auf 17,97 EUR) und voestalpine (-0,55 Prozent auf 25,30 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 92 872 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 24,267 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,60 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at