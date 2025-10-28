Palfinger Aktie

32,90EUR -0,10EUR -0,30%
Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

28.10.2025 09:44:00

Palfinger buy

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Kranherstellers Palfinger beibehalten. Der zuständige Analyst Lasse Stueben hat auch das Kursziel von 45,0 Euro unverändert belassen nach den jüngsten Drittquartalszahlen des Unternehmens.

Die Palfinger-Zahlen wurden im abgelaufenen Jahresviertel von den US-Zöllen belastet, welche zu einer niedrigeren Nachfrage und Einnahmenrückgängen geführt haben. Insgesamt lagen die Ergebnisse aber im Rahmen der Erwartungen der Berenberg Bank.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,79 Euro für 2025, sowie 3,56 bzw. 4,15 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen je Titel liegen bei 0,92 Euro für 2025, sowie 1,17 bzw. 1,37 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Dienstag im Frühhandel notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit einem Minus von 1,36 Prozent bei 32,55 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/mik

ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com

AFA0022 2025-10-28/09:44

Zusammenfassung: Palfinger AG buy
Unternehmen:
Palfinger AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
32,70 € 		Abst. Kursziel*:
37,61%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
32,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,25%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:03 Palfinger buy Deutsche Bank AG
09:44 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.25 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Palfinger buy Deutsche Bank AG
17.09.25 Palfinger kaufen Erste Group Bank
