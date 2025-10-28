Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
Palfinger buy
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Kranherstellers Palfinger beibehalten. Der zuständige Analyst Lasse Stueben hat auch das Kursziel von 45,0 Euro unverändert belassen nach den jüngsten Drittquartalszahlen des Unternehmens.
Die Palfinger-Zahlen wurden im abgelaufenen Jahresviertel von den US-Zöllen belastet, welche zu einer niedrigeren Nachfrage und Einnahmenrückgängen geführt haben. Insgesamt lagen die Ergebnisse aber im Rahmen der Erwartungen der Berenberg Bank.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,79 Euro für 2025, sowie 3,56 bzw. 4,15 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen je Titel liegen bei 0,92 Euro für 2025, sowie 1,17 bzw. 1,37 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Dienstag im Frühhandel notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit einem Minus von 1,36 Prozent bei 32,55 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/mik
ISIN AT0000758305
AFA0022 2025-10-28/09:44
