Palfinger Aktie
|32,90EUR
|-0,10EUR
|-0,30%
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
Palfinger buy
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Palfinger bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 50,0 Euro für die Titel des Kranherstellers wurden vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff nach der jüngsten Vorlage von Quartalsergebnissen des Unternehmens unverändert beibehalten.
Im abgelaufenen Jahresviertel ging der Umsatz um vier Prozent zurück. In allen Regionen mit Ausnahme von Nordamerika gab es eine positive Absatzentwicklung.
Die Aktie wird derzeit mit einem Abschlag von etwa 35 Prozent gegenüber europäischen Mid-Cap-Industrie-Coverage-Universum der Deutsche Bank-Experten gehandelt, hieß es in der Studie. Deswegen wurde von den Analysten das "Buy"-Votum bestätigt.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 2,83 Euro für 2025, sowie 3,45 bzw. 3,65 Euro für die beiden Folgejahre.
Am Dienstagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse bei 33,0 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ste/mik
ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com
AFA0026 2025-10-28/10:03
