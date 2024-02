Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich im Plus

Der Dow Jones notierte zum Handelsende im Plus.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,33 Prozent stärker bei 38 797,38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,661 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,156 Prozent höher bei 38 731,97 Punkten in den Montagshandel, nach 38 671,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 38 927,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 628,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37 592,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 34 283,10 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 869,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,87 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 927,08 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 2,56 Prozent auf 107,18 USD), Goldman Sachs (+ 2,18 Prozent auf 392,64 USD), 3M (+ 1,86 Prozent auf 94,63 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,75 Prozent auf 22,63 USD) und Intel (+ 1,66 Prozent auf 44,03 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-1,37 Prozent auf 287,32 USD), Microsoft (-1,26 Prozent auf 415,26 USD), Apple (-0,90 Prozent auf 187,15 USD), Visa (-0,49 Prozent auf 275,07 USD) und Cisco (-0,28 Prozent auf 49,99 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14 655 366 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,892 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,83 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at