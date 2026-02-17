Freundlicher Handel: Dow Jones mittags mit Kursplus

Am Dienstag erhöht sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,15 Prozent auf 49 574,96 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,174 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,124 Prozent auf 49 439,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49 500,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 732,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 169,84 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49 359,33 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46 590,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 44 546,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,46 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit American Express (+ 2,28 Prozent auf 345,19 USD), Apple (+ 1,80 Prozent auf 260,39 USD), Visa (+ 1,73) Prozent auf 319,52 USD), JPMorgan Chase (+ 1,61 Prozent auf 307,43 USD) und Goldman Sachs (+ 1,51 Prozent auf 918,84 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-3,31 Prozent auf 129,46 USD), Salesforce (-2,72 Prozent auf 184,56 USD), Home Depot (-2,30 Prozent auf 324,75 EUR), Chevron (-2,13 Prozent auf 179,83 USD) und 3M (-1,67 Prozent auf 168,95 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 646 913 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,750 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

