Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen

So bewegt sich der Dow Jones am Montag.

Um 20:02 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 1,10 Prozent auf 38 404,84 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 12,912 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,485 Prozent tiefer bei 37 801,98 Punkten, nach 37 986,40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 37 985,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 38 435,37 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 22.03.2024, einen Stand von 39 475,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, lag der Dow Jones bei 38 001,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 808,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,83 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 2,96 Prozent auf 415,96 USD), JPMorgan Chase (+ 1,75 Prozent auf 189,05 USD), Procter Gamble (+ 1,74 Prozent auf 160,89 USD), Salesforce (+ 1,57 Prozent auf 274,62 USD) und Merck (+ 1,57 Prozent auf 127,75 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Verizon (-3,51 Prozent auf 39,07 USD), UnitedHealth (-1,06 Prozent auf 495,80 USD), Cisco (+ 0,02 Prozent auf 48,33 USD), 3M (+ 0,10 Prozent auf 92,36 USD) und Microsoft (+ 0,22 Prozent auf 399,99 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 151 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,781 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,83 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

