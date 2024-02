Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsstart freundlich

Um 15:58 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 38 489,24 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 11,606 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,434 Prozent auf 38 546,77 Punkte an der Kurstafel, nach 38 380,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 38 545,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 350,46 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 37 466,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, lag der Dow Jones noch bei 34 095,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 891,02 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 2,05 Prozent zu. 38 783,62 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 2,18 Prozent auf 101,85 USD), Cisco (+ 1,66 Prozent auf 50,33 USD), Caterpillar (+ 1,40 Prozent auf 325,89 USD), Amgen (+ 1,27 Prozent auf 326,07 USD) und Dow (+ 1,19 Prozent auf 53,79 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil McDonalds (-1,21 Prozent auf 282,50 USD), Intel (-0,49 Prozent auf 42,56 USD), Coca-Cola (-0,28 Prozent auf 59,87 USD), Boeing (-0,25 Prozent auf 206,11 USD) und Visa (-0,20 Prozent auf 275,02 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 243 065 Aktien gehandelt. Mit 2,841 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at