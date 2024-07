Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,40 Prozent auf 4 999,14 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,253 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,057 Prozent auf 4 976,53 Punkte an der Kurstafel, nach 4 979,39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 029,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 965,24 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 5 051,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 046,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 236,60 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,78 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,83 Prozent auf 458,20 EUR), Ferrari (+ 2,28 Prozent auf 396,19 EUR), UniCredit (+ 1,06 Prozent auf 37,39 EUR), Allianz (+ 0,80 Prozent auf 263,00 EUR) und Siemens (+ 0,64 Prozent auf 178,26 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,66 Prozent auf 14,34 EUR), Stellantis (-0,25 Prozent auf 18,04 EUR), SAP SE (-0,13 Prozent auf 188,84 EUR), BMW (-0,07 Prozent auf 87,64 EUR) und Deutsche Börse (-0,05 Prozent auf 187,15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 027 505 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 390,668 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

