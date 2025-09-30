ASML NV Aktie

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

30.09.2025 08:34:49

ASML NV Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 640 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Lithografiebranche spüre Gegenwind aufgrund von Veränderungen der DRAM-Technologie, schrieb David Dai am Montag. Dies werde den aktuellen Wachstumstrend bei EUV-Anwendungen in der Produktion von DRAM-Speichern deutlich bremsen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ASML NV Market-Perform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
640,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
821,10 € 		Abst. Kursziel*:
-22,06%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
823,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22,31%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

