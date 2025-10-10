ASML NV Aktie
|844,70EUR
|-2,90EUR
|-0,34%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 935 Euro belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster gehöre zu den Profiteuren der Künstlichen Intelligenz, schrieb Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gegenwärtigen Erwartungen an das kommende Jahr erschienen vor diesem Hintergrund erreichbar./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
935,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
842,40 €
|
Abst. Kursziel*:
10,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
844,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,69%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
|
09.10.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|845,50
|-0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|12:22
|Danone Buy
|UBS AG
|12:20
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:19
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:37
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:58
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08:54
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:20
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08:17
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Brenntag Sell
|UBS AG
|07:42
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research