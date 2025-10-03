ASML NV Aktie
|867,20EUR
|-10,50EUR
|-1,20%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 940 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben zurückhaltend. ASML dürfte mit der Auftragslage aber auch überzeugen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
940,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
871,90 €
|
Abst. Kursziel*:
7,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
867,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,39%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
