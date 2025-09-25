ASML NV Aktie
|812,50EUR
|7,50EUR
|0,93%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML von 655 auf 810 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zahlreiche positive Zahlen und Nachrichten aus der Chipindustrie. Damit besserten sich auch die Aussichten für den Anlagenbauer unter anderem auf den kriselnden Kunden Intel wieder. Auch steige die Nachfrage nach den EUV-Anlagen für Speicherchips von ASML. Der deutlich angehobene faire Wert resultiere aus höheren Schätzungen und überarbeiteten Parametern in seinem Bewertungsmodell, erläuterte Wermann./rob/tav/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Halten
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
810,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
812,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:27