ASML NV Aktie

812,50EUR 7,50EUR 0,93%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

25.09.2025 16:50:30

ASML NV Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML von 655 auf 810 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zahlreiche positive Zahlen und Nachrichten aus der Chipindustrie. Damit besserten sich auch die Aussichten für den Anlagenbauer unter anderem auf den kriselnden Kunden Intel wieder. Auch steige die Nachfrage nach den EUV-Anlagen für Speicherchips von ASML. Der deutlich angehobene faire Wert resultiere aus höheren Schätzungen und überarbeiteten Parametern in seinem Bewertungsmodell, erläuterte Wermann./rob/tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Halten
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
810,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
812,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

