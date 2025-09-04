ASML NV Aktie

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

04.09.2025 12:25:16

ASML NV Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 650 auf 680 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles hält es laut siener am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar für möglich, dass die Niederländer 2027 zu zweistelligem Wachstum zurückkehren. Er sieht jedoch eine Reihe von Unwägbarkeiten hinsichtlich auf der Kundenseite. In seinem Modell preist er 8 Prozent Wachstum ein. Dem Kursziel liegen nun die Schätzungen für 2027 zugrunde./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ASML NV Equal Weight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
680,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
633,30 € 		Abst. Kursziel*:
7,37%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
634,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

