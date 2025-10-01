ASML NV Aktie
|823,50EUR
|0,60EUR
|0,07%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 750 auf 940 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals könnten das erhoffte Licht am Ende des Tunnels sein, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Oktober. Sie dürften gut genug sein, den zuletzt starken Lauf der Papiere des Herstellers von Lithografiesystemen zu untermauern. Bouvignies hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 15 Prozent. /rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
940,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
825,20 €
|
Abst. Kursziel*:
13,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
823,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,15%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 940 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.09.25
|Optimismus in Europa: Schlussendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.25
|STOXX-Handel: So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.09.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
30.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.09.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|06:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|06:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|06:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|822,80
|-0,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.