Freundlicher Handel: FTSE 100 klettert mittags

Am Montag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,81 Prozent fester bei 8 221,74 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 155,72 Punkte an der Kurstafel, nach 8 155,72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 221,88 Punkte, das Tagestief hingegen 8 155,72 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 8 237,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 023,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Wert von 7 663,73 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,48 Prozent. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Rentokil Initial (+ 11,23 Prozent auf 4,98 GBP), Ocado Group (+ 7,84 Prozent auf 4,08 GBP), Entain (+ 5,00 Prozent auf 6,76 GBP), Burberry (+ 3,13 Prozent auf 7,19 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 2,30 Prozent auf 21,38 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen easyJet (-8,04 Prozent auf 4,22 GBP), International Consolidated Airlines (-4,01 Prozent auf 1,63 GBP), Beazley (-1,07 Prozent auf 6,45 GBP), Whitbread (-0,97 Prozent auf 28,69 GBP) und InterContinental Hotels Group (-0,90 Prozent auf 81,42 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 23 425 528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,787 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at