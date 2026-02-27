Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen

Beim FTSE 100 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,25 Prozent stärker bei 10 873,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,144 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 846,87 Punkten in den Handel, nach 10 846,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 878,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 845,50 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 207,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 693,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 756,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 878,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rightmove (+ 4,97 Prozent auf 4,50 GBP), Fresnillo (+ 4,14 Prozent auf 42,74 GBP), Airtel Africa (+ 3,46 Prozent auf 3,53 GBP), Anglo American (+ 3,09 Prozent auf 38,07 GBP) und Antofagasta (+ 2,91 Prozent auf 43,84 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Flutter Entertainment (-8,95 Prozent auf 82,60 GBP), Melrose Industries (-8,66 Prozent auf 5,85 GBP), WPP 2012 (-3,42 Prozent auf 2,74 GBP), Entain (-2,59 Prozent auf 5,76 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-2,43 Prozent auf 13,40 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 4 070 346 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 273,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at