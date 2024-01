Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,02 Prozent höher bei 7 529,18 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,332 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 527,67 Punkte an der Kurstafel, nach 7 527,67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 544,46 Punkte, das Tagestief hingegen 7 507,03 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,901 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, mit 7 697,51 Punkten bewertet. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.10.2023, den Stand von 7 414,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 744,87 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,49 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 7 764,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Intermediate Capital Group (+ 6,11 Prozent auf 17,37 GBP), Smurfit Kappa (+ 4,06 Prozent auf 36,02 EUR), Ashtead (+ 3,04 Prozent auf 50,12 GBP), Marks Spencer (+ 1,99 Prozent auf 2,61 GBP) und Howden Joinery Group (+ 1,91 Prozent auf 8,01 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil StJamess Place (-4,04 Prozent auf 6,49 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-3,66 Prozent auf 18,77 GBP), Standard Chartered (-2,26 Prozent auf 5,96 GBP), Anglo American (-2,24 Prozent auf 18,19 GBP) und RS Group (-2,05 Prozent auf 7,57 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 34 396 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 189,456 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,93 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at