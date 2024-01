Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 4 483,36 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 3,867 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,160 Prozent fester bei 4 487,51 Punkten in den Handel, nach 4 480,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 483,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 496,39 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 4 521,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 041,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 150,82 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,653 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 568,80 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 0,93 Prozent auf 43,22 EUR), adidas (+ 0,92 Prozent auf 168,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,91 Prozent auf 108,92 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,54 Prozent auf 44,59 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,52 Prozent auf 59,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Stellantis (-1,49 Prozent auf 19,43 EUR), Ferrari (-1,10 Prozent auf 310,50 EUR), SAP SE (-0,72 Prozent auf 149,26 EUR), Enel (-0,21 Prozent auf 6,36 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,13 Prozent auf 2,77 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 171 811 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 329,311 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at