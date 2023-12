Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Schlussendlich kletterte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,46 Prozent auf 4 543,94 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,950 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 4 522,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 523,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 519,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 544,13 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 197,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 254,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 942,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 17,84 Prozent. Bei 4 544,13 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 1,32 Prozent auf 25,28 EUR), Siemens (+ 1,16 Prozent auf 164,30 EUR), Ferrari (+ 0,84 Prozent auf 342,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,75 Prozent auf 22,79 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,73 Prozent auf 2,69 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-1,27 Prozent auf 31,49 EUR), Infineon (-0,69 Prozent auf 36,91 EUR), SAP SE (-0,57 Prozent auf 147,34 EUR), Enel (-0,28 Prozent auf 6,52 EUR) und Eni (-0,15 Prozent auf 14,98 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 156 304 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 369,114 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,54 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

