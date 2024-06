Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start freundlich

Euro STOXX 50-Handel am fünften Tag der Woche.

Um 09:13 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,10 Prozent auf 4 987,32 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,264 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,071 Prozent fester bei 4 985,71 Punkten in den Handel, nach 4 982,18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 988,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 981,51 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,02 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 921,22 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 877,77 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 218,04 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 10,51 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,20 Prozent auf 3,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 22,23 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,68 Prozent auf 457,70 EUR), Deutsche Börse (+ 0,58 Prozent auf 180,75 EUR) und Allianz (+ 0,56 Prozent auf 267,20 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-1,42 Prozent auf 166,18 EUR), Infineon (-0,78 Prozent auf 36,80 EUR), adidas (-0,48 Prozent auf 230,40 EUR), Ferrari (-0,35 Prozent auf 376,00 EUR) und Stellantis (-0,13 Prozent auf 20,42 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 407 341 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 360,367 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at