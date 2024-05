Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX mittags steigen

Der MDAX performt am Donnerstag positiv.

Um 12:08 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent auf 27 294,00 Punkte zu. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 242,310 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 27 146,88 Punkte an der Kurstafel, nach 27 146,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 133,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 356,50 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,557 Prozent. Vor einem Monat, am 23.04.2024, stand der MDAX noch bei 26 625,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 999,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, lag der MDAX bei 27 388,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 1,70 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit SMA Solar (+ 4,87 Prozent auf 51,85 EUR), Jungheinrich (+ 4,54 Prozent auf 36,38 EUR), KION GROUP (+ 4,21 Prozent auf 46,50 EUR), AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 23,37 EUR) und K+S (+ 1,54 Prozent auf 13,86 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,48 Prozent auf 91,60 EUR), TAG Immobilien (-3,43 Prozent auf 14,36 EUR), HUGO BOSS (-2,15 Prozent auf 47,29 EUR), LEG Immobilien (-1,64 Prozent auf 85,12 EUR) und Aroundtown SA (-1,56 Prozent auf 2,14 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 879 370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 18,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aurubis-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,86 erwartet. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,56 Prozent.

Redaktion finanzen.at