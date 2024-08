Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent stärker bei 18 745,39 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,789 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,339 Prozent auf 18 745,14 Punkte an der Kurstafel, nach 18 681,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 731,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 752,34 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 0,836 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Wert von 18 417,55 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2024, einen Stand von 18 677,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 792,61 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,78 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,04 Prozent auf 486,50 EUR), Allianz (+ 0,83 Prozent auf 278,60 EUR), Hannover Rück (+ 0,82 Prozent auf 257,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,70 Prozent auf 51,78 EUR) und Henkel vz (+ 0,66 Prozent auf 82,24 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-1,02 Prozent auf 24,38 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,38 Prozent auf 31,07 EUR), Bayer (-0,33 Prozent auf 27,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,21 Prozent auf 96,62 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,10 Prozent auf 40,73 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 168 362 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 226,534 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,59 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

