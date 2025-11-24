Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags auf grünem Terrain

Am Montag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,87 Prozent höher bei 28 510,17 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 331,416 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 28 406,19 Zählern und damit 0,504 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (28 263,82 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 28 637,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 403,05 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 291,98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 30 998,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, mit 26 180,20 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 31 754,30 Punkte. Bei 23 135,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 6,74 Prozent auf 288,20 EUR), AIXTRON SE (+ 5,55 Prozent auf 17,23 EUR), United Internet (+ 5,48 Prozent auf 25,42 EUR), IONOS (+ 4,30 Prozent auf 27,90 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,62 Prozent auf 92,95 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen RENK (-3,47 Prozent auf 49,10 EUR), HENSOLDT (-3,24 Prozent auf 70,15 EUR), Evonik (-2,16 Prozent auf 13,13 EUR), CTS Eventim (-0,95 Prozent auf 83,85 EUR) und PUMA SE (-0,86 Prozent auf 15,50 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 317 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,223 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at