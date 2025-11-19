MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Evonik-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Evonik-Anteile bei 23,63 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 423,191 Evonik-Papiere. Die gehaltenen Evonik-Anteile wären am 18.11.2025 5 518,41 EUR wert, da der Schlussstand 13,04 EUR betrug. Mit einer Performance von -44,82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Evonik belief sich jüngst auf 6,23 Mrd. Euro. Das Evonik-IPO fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Evonik-Anteils belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at