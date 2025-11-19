Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Evonik-Investment im Blick 19.11.2025 10:05:09

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Evonik-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Evonik-Anteile bei 23,63 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 423,191 Evonik-Papiere. Die gehaltenen Evonik-Anteile wären am 18.11.2025 5 518,41 EUR wert, da der Schlussstand 13,04 EUR betrug. Mit einer Performance von -44,82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Evonik belief sich jüngst auf 6,23 Mrd. Euro. Das Evonik-IPO fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Evonik-Anteils belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten