Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag

Der TecDAX zeigt sich am Donnerstag wenig verändert.

Um 15:42 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,03 Prozent auf 3 458,29 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 527,922 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 3 457,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 457,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 449,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 461,12 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,03 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 389,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 336,19 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.03.2023, den Wert von 3 224,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 4,02 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell CANCOM SE (+ 6,26 Prozent auf 28,18 EUR), AIXTRON SE (+ 2,72 Prozent auf 24,56 EUR), EVOTEC SE (+ 2,02 Prozent auf 14,67 EUR), Nagarro SE (+ 1,46 Prozent auf 80,00 EUR) und Bechtle (+ 1,37 Prozent auf 48,94 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Energiekontor (-8,58 Prozent auf 65,00 EUR), Kontron (-6,59 Prozent auf 20,70 EUR), SMA Solar (-5,47 Prozent auf 53,55 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,84 Prozent auf 36,35 EUR) und Siltronic (-2,96 Prozent auf 82,10 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 944 364 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,135 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Im TecDAX weist die United Internet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at