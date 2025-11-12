United Internet Aktie
|25,12EUR
|-0,92EUR
|-3,53%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
12.11.2025 11:02:18
United Internet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe im Kerngeschäft ein insgesamt ordentliches drittes Quartal verzeichnet, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,24 €
|
Abst. Kursziel*:
22,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,41%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
