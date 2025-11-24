United Internet Aktie

25,08EUR 0,66EUR 2,70%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

24.11.2025 08:16:15

United Internet Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,40 € 		Abst. Kursziel*:
35,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

