United Internet Aktie
|25,08EUR
|0,66EUR
|2,70%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,40 €
|
Abst. Kursziel*:
35,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
11:19