Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den FTSE 100 auch am Freitagmorgen aufwärts.

Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,44 Prozent höher bei 7 655,80 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 622,16 Punkte an der Kurstafel, nach 7 622,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 622,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 670,91 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,271 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 02.01.2024, bei 7 721,52 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 02.11.2023, einen Wert von 7 446,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 820,16 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,851 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Barclays (+ 2,51 Prozent auf 1,50 GBP), Rentokil Initial (+ 2,22 Prozent auf 4,15 GBP), BT Group (+ 2,20 Prozent auf 1,11 GBP), Ocado Group (+ 2,06 Prozent auf 5,27 GBP) und J Sainsbury (+ 1,98 Prozent auf 2,73 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Smurfit Kappa (-2,11 Prozent auf 33,56 EUR), BP (-1,45 Prozent auf 4,59 GBP), 3i (-0,81 Prozent auf 23,32 GBP), GSK (-0,65 Prozent auf 15,76 GBP) und Associated British Foods (-0,53 Prozent auf 22,69 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1 650 494 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 190,728 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,35 erwartet. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

