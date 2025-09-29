BP Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Der Ölkonzern habe nun zum zweiten Mal binnen zwei Jahren eine endgültige Investitionsentscheidung für ein Projekt im Golf von Mexiko getroffen, schrieb Joshua Stone in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die dortige Förderung sollte 2030 anlaufen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4,25 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4,34 £ 		Abst. Kursziel*:
-1,99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4,35 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,28%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

