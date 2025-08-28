BP Aktie
|4,96EUR
|-0,03EUR
|-0,60%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
28.08.2025 07:54:21
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Neutral" belassen. Die strategische Neuaufstellung stehe bei BP im Fokus, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung zum Ölsektor vor einem Ende August beginnenden Fachseminar./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,29 £
|
Abst. Kursziel*:
2,55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,29 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,53%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|07:54
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4,96
|-0,60%
