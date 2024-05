Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Am Donnerstag steigt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,29 Prozent auf 8 144,73 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,584 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 121,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 121,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 152,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 119,85 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,060 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, stand der FTSE 100 bei 7 935,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 615,54 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 773,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,48 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 199,95 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Standard Chartered (+ 5,73 Prozent auf 7,35 GBP), Fresnillo (+ 1,24 Prozent auf 5,70 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,17 Prozent auf 150,75 GBP), Diploma (+ 1,16 Prozent auf 36,60 GBP) und Prudential (+ 1,15 Prozent auf 7,13 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Melrose Industries (-1,67 Prozent auf 6,11 GBP), RELX (-1,15 Prozent auf 32,62 GBP), Rolls-Royce (-0,93 Prozent auf 4,04 GBP), Glencore (-0,60 Prozent auf 4,64 GBP) und BP (-0,49 Prozent auf 5,07 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 715 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 218,445 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,62 erwartet. Mit 11,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at