Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones mittags

Am Mittwoch erhöht sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,19 Prozent auf 37 617,80 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,963 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,371 Prozent tiefer bei 37 405,90 Punkten in den Handel, nach 37 545,33 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 37 632,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37 488,60 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,566 Prozent. Vor einem Monat, am 27.11.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 35 333,47 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 27.09.2023, einen Wert von 33 550,27 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 27.12.2022, mit 33 241,56 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 13,52 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 37 641,30 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 0,86 Prozent auf 384,91 USD), Honeywell (+ 0,74 Prozent auf 209,57 USD), Amgen (+ 0,70) Prozent auf 285,90 USD), Walmart (+ 0,67 Prozent auf 157,46 USD) und Caterpillar (+ 0,60 Prozent auf 297,40 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-0,70 Prozent auf 107,26 USD), Walt Disney (-0,64 Prozent auf 90,37 USD), Apple (-0,55 Prozent auf 191,99 USD), Verizon (-0,27 Prozent auf 37,38 USD) und Microsoft (-0,16 Prozent auf 374,06 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 391 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,727 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,94 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,36 Prozent, die höchste im Index.

