Freundlicher Handel in Wien: ATX notiert im Plus

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,58 Prozent stärker bei 3 611,69 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 116,383 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 590,16 Zählern und damit 0,022 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 590,96 Punkte).

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 616,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 589,72 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Wert von 3 566,61 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 06.02.2024, einen Stand von 3 425,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der ATX auf 3 216,88 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 5,85 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 620,80 Punkten. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1,68 Prozent auf 16,93 EUR), BAWAG (+ 1,14 Prozent auf 57,70 EUR), Verbund (+ 0,88 Prozent auf 74,45 EUR), Wienerberger (+ 0,87 Prozent auf 34,64 EUR) und voestalpine (+ 0,86 Prozent auf 25,86 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Österreichische Post (-1,17 Prozent auf 29,60 EUR), Lenzing (-0,49 Prozent auf 30,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,36 Prozent auf 111,60 EUR), Telekom Austria (-0,25 Prozent auf 8,14 EUR) und EVN (-0,18 Prozent auf 28,50 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 226 288 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,639 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at