Freundlicher Handel in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain

Der SLI notiert derzeit im Plus.

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,43 Prozent höher bei 1 868,74 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,371 Prozent höher bei 1 867,55 Punkten in den Handel, nach 1 860,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 869,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 862,67 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,034 Prozent aufwärts. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wurde der SLI mit 1 820,82 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Stand von 1 709,77 Punkten. Der SLI wies am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, einen Wert von 1 765,58 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 874,03 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Holcim (+ 1,78 Prozent auf 72,00 CHF), Temenos (+ 1,54 Prozent auf 65,74 CHF), Alcon (+ 1,53 Prozent auf 75,80 CHF), Geberit (+ 1,06 Prozent auf 516,80 CHF) und Richemont (+ 1,05 Prozent auf 140,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ams (-41,02 Prozent auf 1,30 CHF), Straumann (-2,00 Prozent auf 139,55 CHF), Swatch (I) (-0,95 Prozent auf 209,00 CHF), Nestlé (-0,83 Prozent auf 91,29 CHF) und Swisscom (-0,40 Prozent auf 501,00 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 32 588 687 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 257,538 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

