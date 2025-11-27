Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt nachmittags

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 2 077,19 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,066 Prozent schwächer bei 2 070,72 Punkten, nach 2 072,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 067,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 077,78 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,53 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 27.10.2025, einen Stand von 2 040,84 Punkten auf. Der SLI stand vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 2 014,44 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 1 919,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,10 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 4,76 Prozent auf 8,25 CHF), Partners Group (+ 2,27 Prozent auf 956,20 CHF), Julius Bär (+ 1,22 Prozent auf 58,10 CHF), Holcim (+ 1,18 Prozent auf 75,36 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 160,95 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Straumann (-1,37 Prozent auf 93,44 CHF), Swatch (I) (-1,25 Prozent auf 165,60 CHF), Roche (-0,86 Prozent auf 310,20 CHF), Swisscom (-0,51 Prozent auf 582,50 CHF) und Novartis (-0,38 Prozent auf 104,90 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 827 205 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 267,744 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at