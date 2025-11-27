Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Am vierten Tag der Woche halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,03 Prozent stärker bei 2 072,68 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent tiefer bei 2 070,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 072,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 074,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 067,05 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 040,84 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 2 014,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der SLI einen Stand von 1 919,83 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,86 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 5,40 Prozent auf 8,30 CHF), Partners Group (+ 1,45 Prozent auf 948,60 CHF), Adecco SA (+ 0,91 Prozent auf 22,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,77 Prozent auf 57,22 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 160,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Straumann (-1,58 Prozent auf 93,24 CHF), Swisscom (-0,85 Prozent auf 580,50 CHF), Lindt (-0,76 Prozent auf 11 830,00 CHF), Swatch (I) (-0,72 Prozent auf 166,50 CHF) und Sika (-0,54 Prozent auf 157,15 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 397 906 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,744 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,04 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at