Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start in der Gewinnzone

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent fester bei 1 895,90 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,493 Prozent auf 1 897,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 888,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 897,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 894,51 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,321 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, mit 1 906,37 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, betrug der SLI-Kurs 1 774,90 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der SLI einen Wert von 1 756,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,51 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell ams (+ 1,63 Prozent auf 1,09 CHF), Swatch (I) (+ 1,62 Prozent auf 212,80 CHF), Alcon (+ 1,28 Prozent auf 76,06 CHF), Sika (+ 0,98 Prozent auf 269,00 CHF) und Straumann (+ 0,94 Prozent auf 144,75 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-1,42 Prozent auf 25,63 CHF), Novartis (-0,63 Prozent auf 85,83 CHF), Givaudan (-0,25 Prozent auf 3 967,00 CHF), Holcim (-0,18 Prozent auf 79,02 CHF) und Zurich Insurance (-0,06 Prozent auf 470,50 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 116 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 248,881 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at