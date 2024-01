Freundlicher Handel in Zürich: SMI letztendlich fester

Am Montag erhöhte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,33 Prozent auf 11 427,21 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,295 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,032 Prozent auf 11 393,72 Punkte an der Kurstafel, nach 11 390,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 11 360,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 437,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Der SMI lag vor einem Monat, am 29.12.2023, bei 11 137,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 323,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, den Wert von 11 332,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,30 Prozent nach oben. Bei 11 437,47 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 088,62 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 4,70 Prozent auf 67,22 CHF), Lonza (+ 2,62 Prozent auf 434,60 CHF), Givaudan (+ 1,26 Prozent auf 3 685,00 CHF), Nestlé (+ 0,91 Prozent auf 99,39 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,72 Prozent auf 293,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Alcon (-1,99 Prozent auf 65,02 CHF), Logitech (-1,43 Prozent auf 72,82 CHF), Swisscom (-0,80 Prozent auf 517,80 CHF), Sonova (-0,79 Prozent auf 276,40 CHF) und Geberit (-0,63 Prozent auf 503,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Holcim-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 237 099 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,652 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at