Freundlicher Handel: LUS-DAX legt zu

Der LUS-DAX performt am Montagnachmittag positiv.

Um 15:57 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 2,25 Prozent nach oben auf 18 170,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 931,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 194,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 17 995,00 Punkte. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2024, den Stand von 16 628,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Wert von 15 819,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 633,00 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 5,09 Prozent auf 206,40 EUR), Sartorius vz (+ 3,14 Prozent auf 345,40 EUR), Siemens (+ 3,10 Prozent auf 178,02 EUR), Covestro (+ 3,07 Prozent auf 51,34 EUR) und Infineon (+ 2,48 Prozent auf 32,86 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil RWE (-1,11 Prozent auf 32,13 EUR), Bayer (-0,95 Prozent auf 26,71 EUR), QIAGEN (-0,34 Prozent auf 37,99 EUR), Merck (-0,20 Prozent auf 153,30 EUR) und EON SE (-0,08 Prozent auf 12,45 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 648 118 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,665 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Mit 7,26 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

