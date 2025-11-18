Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|LUS-DAX-Performance im Fokus
|
18.11.2025 15:58:44
Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagnachmittag nach
Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,24 Prozent auf 23 166,50 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 140,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 354,50 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 985,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 347,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19 134,00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 16,04 Prozent aufwärts. 24 773,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 755,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,33 Prozent auf 206,30 EUR), Zalando (+ 0,68 Prozent auf 22,32 EUR), MTU Aero Engines (-0,20 Prozent auf 356,00 EUR) und Scout24 (-0,41 Prozent auf 85,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-4,46 Prozent auf 109,15 EUR), Commerzbank (-4,41 Prozent auf 31,25 EUR), Deutsche Bank (-4,27 Prozent auf 29,50 EUR), Merck (-3,63 Prozent auf 111,55 EUR) und adidas (-3,03 Prozent auf 155,15 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 129 981 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
17.11.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)