Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagnachmittag nach

Der LUS-DAX fällt am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,24 Prozent auf 23 166,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 140,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 354,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 985,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 347,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19 134,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 16,04 Prozent aufwärts. 24 773,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 755,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,33 Prozent auf 206,30 EUR), Zalando (+ 0,68 Prozent auf 22,32 EUR), MTU Aero Engines (-0,20 Prozent auf 356,00 EUR) und Scout24 (-0,41 Prozent auf 85,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-4,46 Prozent auf 109,15 EUR), Commerzbank (-4,41 Prozent auf 31,25 EUR), Deutsche Bank (-4,27 Prozent auf 29,50 EUR), Merck (-3,63 Prozent auf 111,55 EUR) und adidas (-3,03 Prozent auf 155,15 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 129 981 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

