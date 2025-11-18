STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags

Um 12:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,16 Prozent auf 5 575,41 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,535 Prozent leichter bei 5 610,75 Punkten in den Handel, nach 5 640,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 551,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 610,75 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 607,39 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 5 434,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 790,33 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 13,37 Prozent zu Buche. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 540,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 775,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,29 Prozent auf 204,20 EUR), Airbus SE (-0,31 Prozent auf 206,45 EUR), SAP SE (-0,51 Prozent auf 205,95 EUR) und Enel (-0,57 Prozent auf 9,03 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 29,72 EUR), Siemens Energy (-3,46 Prozent auf 110,30 EUR), Infineon (-2,33 Prozent auf 33,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,22 Prozent auf 57,22 EUR) und Bayer (-2,16 Prozent auf 27,34 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 932 858 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338,802 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

