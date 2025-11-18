Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge

Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,47 Prozent leichter bei 23 244,62 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,059 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,49 Prozent auf 23 238,33 Punkte an der Kurstafel, nach 23 590,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 23 174,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 358,75 Punkten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 23 830,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 314,77 Punkten gehandelt. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 19 189,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,08 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Zähler.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 755,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,33 Prozent auf 206,30 EUR), Zalando (+ 0,68 Prozent auf 22,32 EUR), MTU Aero Engines (-0,20 Prozent auf 356,00 EUR) und Scout24 (-0,41 Prozent auf 85,95 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,46 Prozent auf 109,15 EUR), Commerzbank (-4,41 Prozent auf 31,25 EUR), Deutsche Bank (-4,27 Prozent auf 29,50 EUR), Merck (-3,63 Prozent auf 111,55 EUR) und adidas (-3,03 Prozent auf 155,15 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 129 981 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 240,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,85 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at