Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Dienstagmittag ab

So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag.

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 12:11 Uhr via XETRA 1,12 Prozent tiefer bei 23 326,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,059 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,49 Prozent auf 23 238,33 Punkte an der Kurstafel, nach 23 590,52 Punkten am Vortag.

Bei 23 358,75 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 227,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 830,99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24 314,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der DAX-Kurs bei 19 189,19 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,49 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 775,00 EUR), Zalando (+ 0,59 Prozent auf 22,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,29 Prozent auf 204,20 EUR), Brenntag SE (-0,25 Prozent auf 48,12 EUR) und Airbus SE (-0,31 Prozent auf 206,45 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 29,72 EUR), Siemens Energy (-3,46 Prozent auf 110,30 EUR), Merck (-3,20 Prozent auf 112,05 EUR), Daimler Truck (-2,72 Prozent auf 33,95 EUR) und Commerzbank (-2,66 Prozent auf 31,82 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 932 858 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 240,356 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

