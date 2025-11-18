Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Bewegung
|
18.11.2025 15:58:43
STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer
Um 15:41 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,49 Prozent auf 5 557,08 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,535 Prozent auf 5 610,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 640,94 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 541,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 610,75 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 5 607,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 434,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 790,33 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 755,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,33 Prozent auf 206,30 EUR), Enel (-0,45 Prozent auf 9,04 EUR), Airbus SE (-0,70 Prozent auf 205,65 EUR) und SAP SE (-0,75 Prozent auf 205,45 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,46 Prozent auf 109,15 EUR), Deutsche Bank (-4,27 Prozent auf 29,50 EUR), adidas (-3,03 Prozent auf 155,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,94 Prozent auf 56,80 EUR) und Infineon (-2,94 Prozent auf 33,37 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 129 981 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 338,802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 5,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
