Freundlicher Handel: SLI beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Am vierten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Donnerstag kletterte der SLI via SIX schlussendlich um 0,78 Prozent auf 1 895,25 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,261 Prozent schwächer bei 1 875,75 Punkten in den Handel, nach 1 880,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 896,14 Punkte, das Tagestief hingegen 1 871,41 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,12 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 07.02.2024, den Stand von 1 801,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, lag der SLI bei 1 730,53 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 07.03.2023, bei 1 764,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 896,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 3,61 Prozent auf 458,80 CHF), Sandoz (+ 2,90 Prozent auf 28,34 CHF), Givaudan (+ 2,66 Prozent auf 3 861,00 CHF), Lonza (+ 2,55 Prozent auf 465,80 CHF) und Sika (+ 2,15 Prozent auf 261,70 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-7,33 Prozent auf 1,28 CHF), Novartis (-3,60 Prozent auf 87,78 CHF), Temenos (-0,63 Prozent auf 65,90 CHF), SGS SA (-0,48 Prozent auf 86,78 CHF) und Swisscom (-0,39 Prozent auf 506,80 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 10 689 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 250,595 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

