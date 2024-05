Freundlicher Handel: SLI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent höher bei 1 843,71 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,307 Prozent höher bei 1 844,91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 839,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 843,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 846,78 Zähler.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,918 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wurde der SLI mit 1 899,69 Punkten berechnet. Der SLI wies vor drei Monaten, am 02.02.2024, einen Wert von 1 799,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, lag der SLI noch bei 1 776,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 4,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 3,41 Prozent auf 51,30 CHF), ams (+ 2,15 Prozent auf 1,14 CHF), Alcon (+ 1,04 Prozent auf 71,84 CHF), Lonza (+ 0,90 Prozent auf 515,00 CHF) und Richemont (+ 0,82 Prozent auf 128,95 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-1,77 Prozent auf 494,60 CHF), Temenos (-1,65 Prozent auf 56,55 CHF), Givaudan (-1,01 Prozent auf 3 906,00 CHF), VAT (-0,91 Prozent auf 458,50 CHF) und Nestlé (-0,50 Prozent auf 91,74 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 449 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 241,079 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,68 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at