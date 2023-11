Freundlicher Handel: SLI legt am Freitagnachmittag zu

Um 15:42 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,47 Prozent aufwärts auf 1 671,42 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,188 Prozent auf 1 666,74 Punkte an der Kurstafel, nach 1 663,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 676,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 663,49 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 3,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 682,71 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 03.08.2023, einen Wert von 1 751,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der SLI einen Wert von 1 604,05 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 0,574 Prozent nach unten. Bei 1 810,36 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 599,02 Punkten.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 5,80 Prozent auf 3,58 CHF), Lonza (+ 4,34 Prozent auf 333,90 CHF), Straumann (+ 3,86 Prozent auf 112,90 CHF), Geberit (+ 3,05 Prozent auf 476,40 CHF) und Temenos (+ 2,68 Prozent auf 66,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-2,20 Prozent auf 244,10 CHF), Sandoz (-1,98 Prozent auf 24,47 CHF), Novartis (-1,69 Prozent auf 83,23 CHF), Swiss Re (-1,59 Prozent auf 98,80 CHF) und Nestlé (-0,48 Prozent auf 100,04 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 431 559 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 267,059 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,67 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

